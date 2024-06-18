Ему навсегда будет 24: на фронте погиб защитник из Львовской области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Львовской области Назарий Козимка. Жизнь бойца оборвалась в Донецкой области.

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Воину было всего 24 года. Об этом в Facebook сообщает Червоноградский городской совет.

Защитник служил в звании старшего солдата на должности оператора отделения радиоразведки 110-й отдельной механизированной бригады. Ранения несовместимые с жизнью получил 14 июня во время выполнения боевого задания вблизи села Новоалександровка Донецкой области.

"Низкий поклон молодому Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой потери и склоняем голову в скорби. Наша обязанность помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", – говорится в сообщении горсовета.

Напомним, в бою на Харьковском направлении погиб молодой разведчик Орест Приймачук из Коломыи Ивано-Франковской области. Он защищал Украину с начала полномасштабной войны, у него остались жена и родители.

Ранее сообшалось, что в результате атаки вражеского FPV-дрона на фронте погиб военный с Киевщины Алексей Дидяк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июня.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Збараже Тернопольской области 15 июня простились с молодым воином Николаем Мельничуком. Защитник, которому было всего 25 лет, погиб в боях с оккупантами в Донецкой области.

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