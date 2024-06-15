На Донетчине в боях за Украину погиб 25-летний воин с Тернопольщины: фото

В Збараже Тернопольской области 15 июня простились с молодым Героем Николаем Мельничуком. Защитник, которому было всего 25 лет, погиб в боях с оккупантами в Донецкой области.

Видео дня

Знавшие Николая говорят: он был мужественным и очень любил Украину. О прощании с воином рассказали в Збаражском городском совете.

Прощание с Николаем Мельничуком, родившимся и выросшим в Збараже, состоялось в Сквере Героев.

"В збаражском Сквере Героев жители громады попрощались с 25-летним воином, уроженцем Збаража Николаем Мельничуком, погибшим на Донетчине. Выпускник ДОУ "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой" 2017 года отличался исключительным мужеством, стойкостью и любовью к родному краю. Был добрым и искренним, получил профессию тракториста-машиниста, чтобы работать в мирной отрасли сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

В горсовете не указали, когда и где принял Николай Мельничук свой последний бой. Не рассказал об этом и городской глава Збаража Роман Поликровский, который 11 июня известил о гибели Героя и призвал горожан достойно встретить воина, возвращающегося домой на щите.

Похоронят Николая Мельничука во Влащинцах Лановецкого общества.

Напомним, ранее стало известно, что в Волчанске в бою погиб молодой разведчик из Коломыи. Орест Приймачук защищал Украину с начала полномасштабной войны. Дома его ждала молодая жена.

Также сообщалось, что в Киеве простились с погибшим на фронте известным фотографом Арсеном Федосенко. Он погиб в результате вражеских обстрелов.