Воевал с начала полномасштабной войны: в Волчанске в бою погиб молодой разведчик из Коломыи. Фото

На щите в Коломыю Ивано-Франковской области возвращается молодой разведчик Орест Приймачук. Жизнь мужественного воина оборвалась в бою на Харьковском направлении.

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Возлюбленного потеряла молодая жена, сына – родители. О потере сообщил городской голова Богдан Станиславский.

Он подчеркнул, что коломыянин защищал Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Служил разведчиком в зенитном артиллерийском взводе ВСУ.

Дома своего защитника ждала жена Татьяна. Влюбленные побыли супругами чуть больше года, ведь поженились символического 24 февраля 2023 года.

Орест погиб 11 июня 2024 в бою с врагом в городе Волчанск Харьковской области.

"От имени громады выражаю соболезнования родным и близким погибшего воина. Вместе с вами разделяем боль и скорбь. Это невосполнимая потеря для всех нас. Вечная память и слава Оресту", – написал мэр.

О времени и месте похорон Героя жителям Коломыи сообщат дополнительно.

"Самый выстраданный мой ученик…", "Вечная тебе память, почивай с миром, крестник", – прокомментировали трагическое известие учительница и крестная мама защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Хрьковщине погиб воин Василий "Испанец" Данильчик из Ивано-Франковской области. За последний год мужчина прошел обучение за границей, служил в Отдельной президентской бригаде и даже успел демобилизоваться, однако снова вернулся на войну.

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