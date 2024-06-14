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Воевал с начала полномасштабной войны: в Волчанске в бою погиб молодой разведчик из Коломыи. Фото

Марина Лисничук
War
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Воевал с начала полномасштабной войны: в Волчанске в бою погиб молодой разведчик из Коломыи. Фото

На щите в Коломыю Ивано-Франковской области возвращается молодой разведчик Орест Приймачук. Жизнь мужественного воина оборвалась в бою на Харьковском направлении.

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Возлюбленного потеряла молодая жена, сына – родители. О потере сообщил городской голова Богдан Станиславский.

Он подчеркнул, что коломыянин защищал Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Служил разведчиком в зенитном артиллерийском взводе ВСУ.

Воевал с начала полномасштабной войны: в Волчанске в бою погиб молодой разведчик из Коломыи. Фото

Дома своего защитника ждала жена Татьяна. Влюбленные побыли супругами чуть больше года, ведь поженились символического 24 февраля 2023 года.

Орест погиб 11 июня 2024 в бою с врагом в городе Волчанск Харьковской области.

"От имени громады выражаю соболезнования родным и близким погибшего воина. Вместе с вами разделяем боль и скорбь. Это невосполнимая потеря для всех нас. Вечная память и слава Оресту", – написал мэр.

О времени и месте похорон Героя жителям Коломыи сообщат дополнительно.

"Самый выстраданный мой ученик…", "Вечная тебе память, почивай с миром, крестник", – прокомментировали трагическое известие учительница и крестная мама защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Хрьковщине погиб воин Василий "Испанец" Данильчик из Ивано-Франковской области. За последний год мужчина прошел обучение за границей, служил в Отдельной президентской бригаде и даже успел демобилизоваться, однако снова вернулся на войну.

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