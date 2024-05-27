Без отца остался сын: на Харьковщине погиб 32-летний защитник с Ивано-Франковщины. Фото

В Ивано-Франковскую область на щите вернулся воин Василий Данильчик с позывным "Испанец", погибший на Харьковщине. За год мужчина прошел обучение за границей, служил в Отдельной президентской бригаде и даже успел демобилизоваться, однако снова вернулся на войну.

К сожалению, последний боевой путь 32-летнего защитника был коротким, рассказали в Гвоздецкой территориальной громаде. У него остались жена, сын и мама.

Данильчик Василий Иванович, 03.09.1991 г. р., родился, вырос и окончил школу в селе Хлебичин Заболотовской территориальной громады. В 2011-м встретил свою судьбу и вскоре женился, через четыре года у супругов родился первенец.

"Молодой и перспективный, добрый и искренний, верный патриот родного государства 25 марта 2023 года добровольцем стал в ряды ВСУ, чтобы защитить от врага Украину, родных и близких", – говорится в сообщении.

Василий сначала прошел обучение в Силах обороны, затем военную подготовку в Испании, где получил сертификат НАТО. Поэтому побратимы дали ему позывной "Испанец". Он служил в рядах Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого (в/ч А0222). А 23 декабря 2023 года демобилизовался из войска по семейным обстоятельствам.

"Казалось, в наше время возвратиться к страхам войны можно только в фильмах и книгах. Но судьба военного изменчива, и Василий снова 9 мая 2024 года вступает в ряды ВСУ", – отметили в громаде.

В этот раз "Испанец" защищал Украину в составе 42-й отдельной механизированной бригады (в/ч А4667) на Харьковщине. Там боевое задание 24 мая стало для защитника последним: прикарпатец погиб в районе населенного пункта Рогань.

"Василий был примером мужества, преданности и неустанной веры в идеалы свободы и независимости. Его жертва никогда не будет забыта, а его память всегда будет жить среди нас!.. Искренние слова сострадания матери, жене Натали, сынишке Максиму, всей семье, друзьям, побратимам. Разделяем боль вашей потери и скорбим вместе с вами", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте в Донецкой области погиб воин Роман Венглевский с Ивано-Франковщины. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", более года защитника считали пропавшим без вести.

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