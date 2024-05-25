Считался пропавшим с 2023-го: на фронте погиб главный сержант с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину пал защитник из рядов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Роман Венглевский. С 2023 года он считался пропавшим без вести после боя с оккупантами.

Недавно на малой родине защитника, в Коломые Ивано-Франковской области, узнали о судьбе воина, он возвращающется домой на щите. О гибели Романа Венглевского сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

"Защищая Украину погиб Роман Венглевский – главный сержант горно-штурмового взвода 8-й ОГШБ 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". В 2023 году, отражая штурмовые действия оккупантов на Донетчине, он пропал без вести, и сейчас печальная весть о его гибели пришла к нам. От имени громады выражаю соболезнования родным и близким Романа. Разделяем с вами ваше горе. Вечная память и слава нашему защитнику", – отметил городской голова.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб старший сержант с Тернопольщины. Свой последний бой Руслан Боднарь с псевдо "Волк" принял 18 мая. Защитнику, до полномасштабной войны работавшему агротехником, было 42 года, у него остались жена и дочь.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области. Роман Панькив из 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герц" прошел через много горячих точек фронта – от операций в Киевской области до боев на востоке, участвовал в контрнаступлении ВСУ на Запорожье, а затем снова в боях на Донбассе.

Он дважды был ранен, но каждый раз возвращался на передовую, к побратимам.