Служил в разных подразделениях ВСУ: на фронте погиб эстонский доброволец Мартин Яегер. Фото

На войне в Украине погиб солдат-доброволец из Эстонии Мартин Яегер. Жизнь 42-летнего солдата оборвалась в бою на границе Харьковской и Луганской областей, близ села Райгородка, на Купянско-Сватовском направлении.

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О трагедии сообщило издание Postimees. Отмечается, что боец сражался в рядах 3-й штурмовой бригады украинской армии, которая сейчас ведет тяжелые оборонительные бои к востоку от города Боровая.

Как пишет медиа, Яегер более 10 лет служил в элитном разведывательном батальоне Сил обороны Эстонии. В 2013 году он участвовал в операции в Афганистане. В Украину Мартин приехал год назад. Он служил в разных подразделениях, а к 3 ДШБ присоединился всего месяц назад.

Напомним, ранее в ГУР объяснили, что иностранные граждане, воюющие за Украину, делают это добровольно на условиях контракта с Министерством обороны. К тому же, они имеют право разорвать его по собственной инициативе.

Для вступления в ряды Военной разведки иностранцы сначала регистрируются на сайте, заполняют анкету, сообщают о своем опыте и навыках. Отдел рекрутинга изучает предоставленную иностранцами информацию и представляет их кандидатуры в боевой отряд. Там командир выделяет тех военнослужащих, которые нужны. Далее доброволец приезжает в Украину, подписывает контракт и попадает в ряды Интернационального легиона ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях с оккупантами погиб 22-летний воин со Львовщины Игорь Мартынюк. Молодой командир группы специального назначения получил смертельные ранения из-за подрыва на вражеской мине.

– Также на Бахмутском направлении погиб боец из Ивано-Франковской области Петр Романюк. Он был водителем в 109 батальоне 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".