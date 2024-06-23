Принял свой последний бой под Бахмутом: на фронте погиб 'эдельвейс' Петр Романюк из Ивано-Франковской области. Фото

17 июня 2024 на Бахмутском направлении погиб боец из Ивано-Франковской области Петр Романюк. Он был водителем в 109 батальоне 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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Об этом сообщил глава молодежного совета Отинийского поселкового совета Максим Сарахман. Он добавил, что по поводу гибели воина в Отинии объявлен траур и приспущены флаги Украины.

Петр Романюк принял свой последний бой вблизи села Веселое Бахмутского района.

Водитель горно-штурмового взвода, горно-штурмовой роты, воинской части А 3892 младший сержант Романюк Петр Васильевич погиб в ходе проведения боевых действий украинских защитников против российских оккупантов.

"Словами невозможно передать боль потери, постигшей родных и близких Петра. Он был не только замечательным другом и побратимом, но и настоящим патриотом, отдавшим свою жизнь за мир и свободу Украины", – отметил Максим Сарахман.

Прощание громады с погибшим героем состоится уже сегодня, 23 июня. На территории Отинийской поселковой общины объявлены дни траура, поэтому будут приспущены флаги Украины с черной лентой. Также в Отинии в этот день запретили развлекательную музыку в заведениях торговли и общественного питания.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою против российских оккупантов погиб военнослужащий из Черновицкой области Виталий Самушко. Жизнь бойца оборвалась в Донецкой области.

Напомним, в боях за Украину погиб младший сержант Владимир Хахуда из Черниговской области. Последнее сражение он принял 18 июня на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб 27-летний защитник из Ивано-Франковской области Юрий Прокопюк. Он участвовал в АТО и был инструктором, служил в бригаде "Эдельвейс", а в последнее время – в Силах специальных операций. Дома 27-летнего воина ждала невеста.

На фронте в результате вражеских обстрелов погиб разведчик-снайпер из Киевской области Владимир Остапенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 июня.