Ему навсегда будет 22: на войне погиб молодой герой со Львовщины Игорь Мартынюк

В боях с оккупантами погиб воин со Львовщины Игорь Мартынюк. Молодой командир группы специального назначения получил смертельные ранения вследствие подрыва на вражеской мине.

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Герою было всего 22 года. Трагическое известие сообщили в Перемышлянском городском совете.

"С глубокой грустью сообщаем, что наша громада потеряла еще одного Героя. Во время выполнения боевого задания погиб житель нашей громады Мартынюк Игорь Владимирович, старший лейтенант, командир группы специального назначения, житель с. Волков, 2001 г.р. Игорь получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, вследствие подрыва на вражеской мине. Он был верным сыном Украины, который отдал свою жизнь ради мира и свободы нашего государства", – отметили в горсовете.

На малой родине Игоря Мартынюка, который возвращается домой на щите, будут встречать в понедельник, 24 июня. В родное село Волков, как ожидается, его тело привезут около 15-16 часов.

С 19:30 начнется парастас в родном доме воина.

Во вторник, 25 июня, начиная с 9 часов утра, земляки смогут прийти к дому Героя, чтобы почтить его память.

Ориентировочно в 10 часов скорбный кортеж выедет во Львов, где в 12 часов в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла состоится чин похорон, в 12:30 начнется церемония прощания на площади Рынок, после чего Героя похоронят на Лычаковском кладбище.

"Мой Ангел, мой Сын, ты теперь в Воинстве Небесном. Ты для нас Гордость, Любовь. Ты знаешь, как каждый из нас тебя любит. А Тебе навсегда 22", – написала в Facebook мама воина Ирина Мартынюк-Лука.

Напомним, накануне, 22 июня, стало известно, что в результате обстрела РФ погиб медработник Запорожского военного госпиталя. Санитар отделения передовых хирургических групп Запорожского военного госпиталя, младший сержант Борис Данилович получил смертельные ранения, когда оккупанты обстреляли медицинский экипаж, направлявшийся на помощь раненым украинским воинам.

Также сообщалось, что в результате атаки дрона в Херсонской области погиб полицейский. Он находился на дежурстве на одном из постов в регионе, по которому попали захватчики. У погибшего милиционера осталась дочь 12 лет.