Выполнял задание: в результате обстрела РФ погиб медработник Запорожского военного госпиталя

Российское полномасштабное вторжение отняло жизнь еще одного защитника Украины. Погиб санитар отделения передовых хирургических групп Запорожского военного госпиталя, младший сержант Борис Данилович.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице госпиталя. Его жизнь оборвалась 19 июня.

Как отметили в учреждении, Борис Данилович погиб во время выполнения задания по назначению в результате обстрела медицинского экипажа российскими оккупационными войсками.

Мужчине было 53 года, у него остались жена и маленькая дочь.

"Без мужа осталась жена. Без отца осталась маленькая дочь. Это непоправимая потеря для всех нас. Вечная память Герою и искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

В Запорожском военном госпитале также попросили поддержать семью погибшего побратима. Карта жены Аллы Данилович для помощи – 4323 3473 9516 6207.

Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Валерия Багмута. Сердце воина остановилось 17 июня, он как раз приехал домой в отпуск.

Также сообщалось, что на фронте погиб 27-летний защитник из Ивано-Франковской области Юрий Прокопюк. Он участвовал в АТО и являлся инструктором, служил в бригаде "Эдельвейс", а в последнее время – в Силах специальных операций. Дома 27-летнего воина ждала невеста.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб младший сержант Владимир Хахуда из Черниговщины. Последний бой он принял 18 июня на Бахмутском направлении.