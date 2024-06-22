Выполнял задание: в результате обстрела РФ погиб медработник Запорожского военного госпиталя
Российское полномасштабное вторжение отняло жизнь еще одного защитника Украины. Погиб санитар отделения передовых хирургических групп Запорожского военного госпиталя, младший сержант Борис Данилович.
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице госпиталя. Его жизнь оборвалась 19 июня.
Как отметили в учреждении, Борис Данилович погиб во время выполнения задания по назначению в результате обстрела медицинского экипажа российскими оккупационными войсками.
Мужчине было 53 года, у него остались жена и маленькая дочь.
"Без мужа осталась жена. Без отца осталась маленькая дочь. Это непоправимая потеря для всех нас. Вечная память Герою и искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
В Запорожском военном госпитале также попросили поддержать семью погибшего побратима. Карта жены Аллы Данилович для помощи – 4323 3473 9516 6207.
Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Валерия Багмута. Сердце воина остановилось 17 июня, он как раз приехал домой в отпуск.
Также сообщалось, что на фронте погиб 27-летний защитник из Ивано-Франковской области Юрий Прокопюк. Он участвовал в АТО и являлся инструктором, служил в бригаде "Эдельвейс", а в последнее время – в Силах специальных операций. Дома 27-летнего воина ждала невеста.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб младший сержант Владимир Хахуда из Черниговщины. Последний бой он принял 18 июня на Бахмутском направлении.
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