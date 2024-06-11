Отбор, контракт и право выбора: в ГУР объяснили, на каких условиях иностранцы воюют за Украину

Иностранные граждане, воюющие за Украину, делают это добровольно на условиях контракта с Министерством обороны. К тому же они имеют право разорвать его по собственной инициативе.

Об этом рассказал начальник штаба Международного легиона ГУР МО с позывным "Шефом" в документальном фильме "Легионы света". По его словам, это хороший бонус, что бойцы подписывают контракт, но не обязаны здесь пробыть год или даже пять.

"Он пробыл несколько месяцев, увидел, что происходит. Возможно, для него нужно время: остановиться, переоценить, понять, почему он не готов, какие надо навыки, знания получить. Или он готов их приобретать здесь, в бою", – отметил офицер.

Вступившие в силу с 18 мая 2024 года изменения в закон о мобилизации предполагают, что для иностранцев право расторгнуть контракт только после шести месяцев непрерывной службы.

Например, для вступления в ряды Военной разведки иностранцы сначала регистрируются на сайте, заполняют анкету, сообщают о своем опыте и навыках.

"Кто-то из них воевал в Сирии, кто-то в Ираке, кто-то в Афганистане и так далее. У нас есть наш опыт… Мы стремимся к лучшему: в НАТО, в те подразделения, которые применяют правильную методику управления и ведения боя. Впрочем, на руководящих звеньях, во всяком случае, должны быть украинцы с хорошими знаниями иностранного языка и боевым опытом", – пояснил "Шеф".

Он добавил, что в дальнейшем отдел рекрутинга изучает предоставленную иностранцами информацию и подает их кандидатуры в боевой отряд. Там командир выделяет тех военнослужащих, которые нужны. После этого отдел рекрутинга делает обращение к самому иностранцу. Тогда доброволец приезжает в Украину, подписывает контракт и попадает в ряды Интернационального легиона ВСУ.

"Легионеры – мотивированные профессиональные бойцы. Присоединиться к Силам безопасности и обороны Украины их, прежде всего, побуждают вызванные Россией ужасные последствия войны и стремление защитить будущее свободного мира от тирании", – подчеркнул "Шеф".

Как сообщал OBOZ.UA, калифорниец Мэтью Семпсон, ветеран войны в Ираке и Афганистане, рассказал, почему встал на защиту Украины, о которой почти ничего не знал, но понимал, на что способен агрессор Россия. Он почти два года провел в поле боя как доброволец: стал одним из командиров взвода, выполнял задания снайпера и медика.

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