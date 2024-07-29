"Неописуемая боль": в Одессе попрощались с защитником Украины, погибшим на фронте. Фото

На войне против российских оккупантов 3 июля 2024 года погиб защитник из временно оккупированного Троицкого Луганской области Денис "Филя" Филиппов. Молодого воина похоронили 23 июля в Одессе.

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Сватовская районная военная администрация сообщила в Facebook, что Герой был был инспектором пограничной службы ГПСУ, служил в звании старшего сержанта. Семье, друзьям и всем близким Филиппова представители местной власти передали соболезнования.

"Мужественный, честный, ответственный воин и надежный побратим до последнего защищал границы нашего государства, был верен присяге и не предал родную землю", – написала пресс-служба РВА.

"Невыразимая боль всей Троицкой громады от тяжелой потери земляка-воина. Каждая смерть нашего защитника – рубец на сердце украинского народа", – заявила поселковая военная администрация.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В боях за Украину отдал жизнь защитник с Волыни. Игорь Заец погиб во время вражеского штурма в Донецкой области 24 июля.

– На фронте также погиб офицер из Житомирской области. Виталию Лещенко навеки останется 22 года.

– В городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный с Киевщины Юрий Тихомиров. Он выполнял боевые задания в Бахмутском районе Донетчины.

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