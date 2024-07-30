Не дожил месяц до 29-летия: в боях за Украину погиб защитник из Кривого Рога. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Кривого Рога Серафим Билык. Он не дожил несколько недель до своего 29-летия, которое должен был отметить 1 августа.

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У защитника остались жена и сын. О гибели воина сообщили на Facebook-странице "АрселорМиттал Кривой Рог", где Серафим ранее работал электромонтером агломерационной фабрики.

"Умный парень, он хорошо разбирался в своем деле, к работе относился очень серьезно, тщательно выполнял все задачи, был внимательным и сосредоточенным. В коллективе Серафима уважали, ведь он был спокойным, общительным, всегда готовым помочь, мог поддержать веселой шуткой. А еще он излучал уверенность, в своих силах и в любых ситуациях, всегда знал, как правильно действовать и вести себя. Эта черта характера помогала не только ему, но и тем, кто работал с ним рядом. Его гибель стала тяжелой потерей для всех нас", – вспоминает электрик аглофабрики Сергей Белявский.

Серафим Билык встал на защиту Украины уже в первые дни войны. Он служил пулеметчиком механизированного батальона.

В последний раз Серафим был на связи 4 июля. С 6 июля появилась информация о его пропаже без вести, а затем стало известно, что он погиб.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов 3 июля 2024 погиб защитник из временно оккупированного Троицкого Луганской области Денис "Филя" Филиппов. Молодого воина похоронили 23 июля в Одессе.

Напомним, что в городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений умер военный из Киевской области Юрий Тихомиров. Он выполнял боевые задания в Бахмутском районе Донбасса.

Также в боях за Украину отдал жизнь защитник из Волыни. Игорь Заец погиб во время вражеского штурма в Донецкой области 24 июля.

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