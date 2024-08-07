У него было много планов, но отдал жизнь за Украину: под Часовым Яром погиб воин со Львовщины

В боях на Краматорском направлении фронта погиб молодой защитник Андрей Данилов со Львовской области. В ряды ВСУ он был призван только в мае этого года.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщил Меденицкий поселковый совет.

Андрей Владимирович Данилов родился 11 октября 1998 года в селе Рипчицы Дрогобычского района. После учебы в школе окончил Меденицкий аграрно-технологический колледж. Проживал с мамой и родными сестрами.

Он погиб во время выполнения боевого задания на поле боя возле Часова Яра в Донецкой области.

"Погиб еще молодой юноша, который имел еще так много планов, но отдал свою жизнь за Украину... Необъятно высокая цена платится нашими защитниками в борьбе за свободу и независимость Украины", – отметили в громаде.

Там выразили искренние соболезнования маме, сестрам, семье, друзьям и побратимам Героя.

Информацию о дне прибытия траурного кортежа с телом защитника и чине захоронения землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Харьковской области погиб 46-летний воин Роман Сотник со Львовщины. Лейтенант с позывным "Комиссар" воевал за Украину в рядах ДШВ более двух лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!