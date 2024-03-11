Без отца остались сыновья: на фронте погиб 37-летний защитник с Прикарпатья. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб военнослужащий Тарас Шпинта из города Надворная Ивано-Франковской области. Он защищал украинскую землю на южном направлении.

Воину было 37 лет. О потере сообщил в Facebook городской голова Надворной Зиновий Андреевич.

"Боже почему так, и когда это закончится... Еще одно горькое известие жгучей болью пришло в нашу громаду! Снова мы попрощаемся с жителем нашего города, защитником страны, искренним человеком. Осиротела еще одна семья из-за ненавистного врага", – написал он.

Солдат Тарас Дмитриевич Шпинта, 1987 года рождения, с честью исполнил свой воинский долг, до последнего вздоха защищая Родину. Погиб воин 9 марта 2024 года в результате полученных боевых ранений в бою возле села Дорожнянка Запорожской области.

Без мужа осталась жена, без отца – сыновья Тараса. В громаде подчеркнули, что он навсегда будет для земляков примером патриотизма, несокрушимости духа, добра, самопожертвования и безграничной любви к Украине.

"Пусть Всемилостивый Господь примет его светлую и искреннюю душу и поселит там, где почивают праведные. В это тяжелое время приношу искренние соболезнования родным, близким, побратимам, разделяю вашу боль и склоняю голову в глубокой скорби. Герои не умирают – они вечно живут в наших сердцах! Навеки 37!" – добавил городской голова.

О дате и времени прощания с защитником сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб боевой медик Назарий Гнатышак из Коломыи Ивано-Франковской области. Он служил в 14-й ОМБр им. князя Романа Великого, спасал человеческие жизни, а свою уберечь не смог.

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