Без отца осталось двое детей: на войне погиб 37-летний Сергей Удовенко

В боях с врагом на Запорожском направлении фронта погиб военнослужащий Нацгвардии Сергей Удовенко с Днепропетровщины. Мужчина был участником АТО, до полномасштабной войны работал на шахте.

Защитнику было 37 лет, дома его ждали жена и двое детей. О потере сообщили местные издания со ссылкой на пресс-службу Криворожского железорудного комбината.

Удовенко Сергей Юрьевич, 28.06.1986 г. р., был родом из города Дальнегорск, затем переехал в Кривой Рог. Во время своей трудовой деятельности работал на разных предприятиях Кривбасса. Заочно получал образование в Криворожском горно-электромеханическом техникуме. В 2012 году трудоустроился подземным горняком участка №23 шахты "Покровская", через год перешел на должность крепежника.

"Жажда знаний и желания профессионально расти его никогда не покидали, поэтому он продолжал учиться. Неоднократно проходил курсы в нашем учебно-курсовом центре и ГП "Криворожский экспертно-технический центр", – сообщила пресс-служба КЖРК.

В течение 2015-2016 годов Сергей Удовенко принимал участие в антитеррористической операции, защищая суверенитет и независимость Украины. Демобилизовавшись, вернулся в Кривой Рог и на свою работу на комбинате, жил с семьей в селе Новополье.

Последняя его должность на предприятии – горняк очистного забоя участка №1 шахты "Покровская". Коллеги и руководство, среди которых Сергей пользовался заслуженным уважением, вспоминают его как добросовестного рабочего, профессионала своего дела.

С полномасштабным российским вторжением старший солдат Сергей Удовенко снова встал на защиту Украины. Почти два года, с 30 марта 2022-го, служил дешифровщиком разведывательных материалов из беспилотников в рядах 12-го отдельного батальона Нацгвардии.

У защитника было много планов на жизнь, которые он мечтал воплотить уже после Победы Украины. К сожалению, 26 марта, во время выполнения служебно-боевых задач, опытный воин погиб в районе села Работино на Запорожье.

Без мужа осталась жена Евгения Олеговна, без отца – сын Никита и дочь Каролина. Простились с Героем в Новополье 31 марта.

"Неописуемая боль каждый раз окутывает сердце, когда грустные известия встряхивают нашу криворожскую землю... Спасибо родителям за воспитание хорошего и мужественного сына. Пусть светлые воспоминания о нем останутся в сердцах родных, друзей, коллег. Мы помним, какой дорогой ценой достается каждая минута мирной жизни. Вечная память и слава погибшему Герою!" – отметили в КЖРК.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта под Роботино погиб 35-летний воин Сергей Левченко из Кривого Рога. На войне боец с позывным "Мидвей" оперировал дронами, поражая вражескую технику и живую силу.

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