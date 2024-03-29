До своего 36-летия не дожил всего несколько месяцев: на фронте погиб защитник из Кривого Рога. Фото

В боях на Запорожском направлении фронта оборвалась жизнь 35-летнего воина Сергея Левченко из Кривого Рога. На войне боец с позывным "Мидвей" оперировал дронами, поражая вражескую технику и живую силу.

Мужчина защищал страну с августа прошлого года. О потере сообщила криворожская ТРК "Рудана".

Сергей Левченко родился 12 декабря 1988 года в Кривом Роге. Учился в лицее №81, после чего окончил коксохимический техникум по профессии контрольно-измерительной техники и автоматика. В мирной жизни работал в Кривбассводоканале связистом.

23 августа 2023-го мужчина присоединился к рядам ВСУ, где стал внешним пилотом дронов. "Мидвей" защищал страну на Авдеевском и Запорожском направлениях. Железные "птички" дроновода всегда точно в цель поражали врага и его технику.

Погиб воин 22 марта под Работино Запорожской области, исполнив свой военный долг до конца. У защитника остались мама и брат.

"До своего 36-летия Герой не дожил всего несколько месяцев. Все, кто знал Сергея, называют его искренним и добрым человеком. Таким и запомнят навсегда. Вечная слава защитнику Родины!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях под Работино 22 марта погиб 24-летний воин Николай Оранский, бывший сотрудник "Общественного". Он являлся оператором БПЛА в 118-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!