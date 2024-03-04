Без отца осталось двое детей: в боях за Украину погиб защитник из Тернополя. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, погиб 30-летний военный Сергей Тришкалюк из Тернополя. Он воевал в рядах Сил специальных операций ВСУ.

Жестокая война оборвала молодую жизнь в первый весенний день 2024-го. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Тришкалюк Сергей Ростиславович, 18.10.1993 г. р., выпускник Тернопольской ООШ №22. Он также был студентом группы ИПЗМ-21 Западноукраинского национального университета, защитил магистерскую работу и поступил в аспирантуру по специальности "Инженерия программного обеспечения".

Впереди у него должна быть вся жизнь, но проклятая война разрушила планы. С полномасштабным российским вторжением Сергей встал на защиту страны, присоединившись к рядам ССО.

Жизнь воина оборвалась 1 марта 2024 года во время выполнения боевого задания в Сумской области. У защитника остались жена и двое детей.

"Сергей, вечная память нашему Герою. Знала Сергея из 9 лет. Он был очень солнечным ребенком. И всегда был частью нашей семьи", – написала в Facebook Ирина Тришкалюк.

Накануне в тернопольском Доме печали состоялась панихида, а 4 марта родные, знакомые и неравнодушные люди провели воина-защитника в последнюю земную дорогу, отдав честь Герою, самоотверженно защищавшему Родину.

"Выражаем соболезнования родным и близким воина. Поклоняемся его семье за настоящего, мужественного патриота, преданно служившего Родине. Царство ему небесное! Вечная и светлая память", – отметил мэр Тернополя.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая родную землю от российского оккупанта, погиб военнослужащий ВСУ Александр Профатило с Тернопольской области. Незадолго до этого защитнику исполнилось 35 лет.

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