Без отца осталось трое детей: после ранения из-за российской атаки скончался майор полиции с Черниговщины. Фото

В больнице после ранения из-за российской атаки скончался 41-летний майор полиции Черниговщины Сергей Хавлук. Он нес службу на пограничнье.

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Без отца осталось трое детей. О горькой потере известили его коллеги из Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

"В результате удара вражеского беспилотника 18 декабря полицейский Сергей Хавлук во время несения службы получил тяжелые ранения. К сожалению, он скончался в больнице. Коллектив полиции Черниговщины склоняет головы в скорби по погибшему", – говорится в сообщении.

Сергей Хавлук родился и вырос в Новгороде-Северском, начал свой путь в органах внутренних дел в 2008 году – в должности участкового офицера. Он шел по стопам своего отца, который в свое время также служил участковым.

Старший инспектор-дежурный сектора мониторинга Новгород-Северского районного отдела полиции добросовестно нес службу на пограничье, был искренним, добрым и ответственным человеком.

Полицейскому навсегда 41 год. Без любящего сына, мужа и отца остались его родные.

"Навсегда в наших сердцах! Навсегда в строю! Никогда не простим!" – добавили в полиции Черниговщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского удара по Константиновке на Донетчине 26 октября погиб старший сержант полиции Виталий Сердюк. Полицейскому было 42 года, у него остались жена и двое детей.

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