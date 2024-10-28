Без отца остались двое детей: скончался полицейский, получивший ранение во время удара РФ по Константиновке. Фото

В результате российского удара по Константиновке в Донецкой области погиб полицейский Виталий Сердюк. Старший сержант полиции получил тяжелые ранения во время обстрела.

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После суток борьбы за жизнь в больнице Виталий скончался. Ему было 42 года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Виталий Сердюк, старший сержант полиции, служил в Константиновке в должности специалиста по логистике. Трагедия произошла во время его дежурства: рядом с Виталием ударила управляемая авиабомба, повлекшая тяжелые ранения, от которых он скончался в госпитале.

"Виталий Сердюк преданно служил Украине, был задействован в эвакуации гражданского населения, помогал людям до последнего вздоха. За спасение родного города он заплатил высокую цену", – отметили в полиции.

Смерть Виталия Сердюка – невосполнимая потеря для его семьи, у него остались мать, брат, жена, 17-летняя дочь и 6-летний сын.

Полиция Донбасса выразила соболезнования близким, подчеркнув, что Виталий был честным, преданным человеком, работавшим ради защиты родного города и свободы своего народа.

"Полиция Донетчины склоняет головы из-за непоправимой утраты и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Сердюка. Россияне унесли жизнь доброго, ответственного человека, который защищал жителей родного города и боролся за свободу своего народа. Не простим, не забудем", – добавили в полиции.

Напомним, российские войска в субботу, 26 октября, ударили по городу Константиновке в Донецкой области. В результате вражеского авиаудара погиб один человек. Ранения получили трое полицейских.

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