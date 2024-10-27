Войска РФ сбросили авиабомбы на Константиновку: пострадали полицейские, есть жертва. Фото

Российские войска в субботу, 26 октября, ударили по городу Константиновка в Донецкой области. В результате вражеского авиаудара погиб один человек. Ранения получили трое полицейских.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram. По его словам, все раненые получили необходимую медицинскую помощь.

Руководитель областной администрации рассказал, что в городе после обстрела повреждены 10 частных домов, две многоэтажки, два админстративных здания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, два газопровода и две линии электропередач.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что войска РФ, по предварительным данным, сбросили на город две авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК. Под атакой оказалась жилищная застройка.

В результате обстрела погиб 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – подчеркнули в прокуратуре.

В то же время президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в результате удара российских оккупантов по Константиновке пострадали четверо сотрудников полиции.

"Сегодня нанесен удар по Константиновке – Донецкая область. Четверо работников полиции пострадали", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска РФ вечером в пятницу, 25 октября, попали "Шахедом" в многоэтажку в Соломенском районе Киева – повреждены квартиры на 17-м, 18-м, 19-м этажах. Пострадали пять человек, погибла девочка 14 лет.

– Кроме того, вечером оккупанты атаковали баллистическими ракетами Днепр. Погибли три человека, 14 местных жителей пострадали. Повреждено здание больницы и четыре дома.

– Также РФ нанесла удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

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