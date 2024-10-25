'Шахед' попал в многоэтажку в Киеве: вспыхнул пожар, повреждены квартиры, есть пострадавшие. Видео и фото

Войска страны-агрессора России вечером в пятницу, 25 октября, снова запустили по Украине ударные БПЛА типа Shahed-136. В Киеве и области были слышны взрывы, работала ПВО. По предварительным данным, вражеский дрон попал в многоэтажку – повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Пострадали два человека.

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Взрывы в столице раздались около 21:00, сообщили журналисты OBOZ.UA. В Киевской городской военной администрации отметили, что взрывы были связаны с работой ПВО по дронам оккупантов.

Позже там уточнили, что в результате атаки БПЛА армии России в Соломенском районе в многоквартирном жилом доме возник пожар. Мэр Киева Виталий Кличко также написал, что предварительно "Шахед" попал в жилой дом.

"В Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте", – отметил городской голова.

"В Соломенском районе в многоквартирном доме по предварительной информации получили повреждения несколько квартир на верхних этажах здания. Возник пожар. Информация о последствиях и пострадавших уточняется", – уточнили в КМВА.

Позже власти города сообщили, что из пострадавшего дома эвакуировано более 100 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Также обломки сбитых БПЛА рухнули на открытой местности в Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших.

"Вечером враг совершил очередную атаку на Киев. В результате вражеских обстрелов частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этаже 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этаже. В настоящее время продолжается локализация пожара. На месте работает 43 спасателя и 41 спасателя и 11 единиц спасательной техники", – сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 22:50 известно о двух пострадавших.

"Сейчас двое пострадавших в доме в Соломенском районе. Обоим медика оказали помощь на месте. Бригады скорой дежурят возле дома", – написал Кличко.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что по состоянию на 21:00 "Шахеды" фиксировались в Киевской области курсом на столицу, а также в Черниговской области в западном направлении.

В Киевской ОВА также отметили, что в регионе зафиксировано "Шахеды" и работает ПВО.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 октября Россия совершила уже 15-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца. Враг применил исключительно ударные беспилотники, но все они – около полутора десятков – были уничтожены.

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