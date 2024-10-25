Оккупанты атаковали Киев дронами: силы ПВО уничтожили до полутора десятков БПЛА

Страна-агрессор Россия в ночь на 25 октября совершила уже 15-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца. Враг применил исключительно ударные беспилотники, но все они – около полутора десятков – были уничтожены.

Видео дня

В столице возник лишь незначительный пожар из-за падения обломков сбитых БПЛА на открытой местности. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он подчеркнул, что враг запускал ударные дроны с территории Курской области и Краснодарского края РФ. В столицу они заходили двумя большими волнами.

Первый раз воздушную тревогу для города объявили около полуночи, а вторично – примерно в три ночи. Суммарно тревоги продолжались около четырех часов.

"За это время были обнаружены и различными способами (ПВО, РЭБ и т. п.) обезврежены до полутора десятков дронов, угрожавших столице Украины (точное количество и тип обнародуют Воздушные силы)", – отметил Попко.

В результате ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков в Дарницком районе, которые привели к возгоранию деревьев и травы на открытой территории. Пожар оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

"Киевляне, найдите время и способ лично поддержать защитников неба Киева. Потому что они того стоят! И сегодня, и уже десятки месяцев подряд до этого, наши воины преданной и качественной работой берегут наши жизни, наши дома, наше будущее! Слава Украине!" – заявил начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 24 октября, российские БПЛА тоже пытались нанести удары по столице Украины. Над Киевом было сбито около десятка дронов, обошлось без последствий, а в области были повреждены окна двух предприятий и возникло незначительное возгорание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!