Силы ПВО уничтожили все дроны, которыми РФ пыталась ударить по Киеву: это была 14-я атака с начала октября

Защитники украинского неба ночью 24 октября уничтожили около десяти дронов, которыми страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киев. Для города все обошлось без повреждений и потерпевших.

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Это была 14-я воздушная атака агрессора на столицу Украины с начала октября. Детали рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Уже привычно для поражения мирного города враг применил БПЛА. Место запуска – Курская область РФ, а на столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направлений", – отметил он.

Воздушная тревога в Киеве в течение ночи объявлялась трижды и сумарно продолжалась почти шесть часов. За это время силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг города было обнаружено около десятка российских дронов.

"Все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", – заявил начальник КГВА.

По его словам, по состоянию на 07:30 в Киевской области еще шла боевая работа против остальных российских дронов, поэтому он не исключил повторного объявления воздушной тревоги в Киеве.

"Настоятельно прошу прислушаться к сигналам оповещения и, в случае опасности, пользоваться укрытиями. Берегите себя", – добавил Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки РФ ночью 21 октября в результате падения обломков БПЛА в Киеве загорелась крыша дома и пострадал мирный житель. Также повреждения получили дома в Киевской области.

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