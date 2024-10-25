Россия атаковала Днепр баллистикой: пострадали люди, повреждена жилая застройка и больница. Фото и видео

В Днепре поздним вечером 25 октября раздались мощные взрывы. Это произошло во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Известно, что есть трое пострадавших.

Видео дня

Как сообщают мониторинговые паблики, оккупанты ударили по городу ракетами. Предварительно были применены баллистические ракеты "Искандер-М". В свою очередь глава Днепровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении жилого дома.

"Ракетная атака на Днепр. Повреждена жилая застройка. Произошел пожар. Детали выясняем", – отметил он.

Лисак добавил, что по информации на 23:50 "есть трое пострадавших". Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Раненой женщине помощь была оказана на месте.

Также сообщают, что есть повреждения в здании больницы.

В настоящее время в области продолжается воздушная тревога, угроза баллистики сохраняется. Людей призывают находиться в укрытиях до отмены тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 октября также в Киеве и области были слышны взрывы. В столице вражеский дрон попал в многоэтажку, были повреждены квартиры на трех этажах, пострадали пять человек. Один человек погиб.

А в ночь на 25 октября Россия совершила уже 15-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца. Враг применил исключительно ударные беспилотники, но все они – около полутора десятков – были уничтожены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!