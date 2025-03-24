Без отца осталось трое детей: в Вараше провели в последний путь воина 24-й ОМБр Александра Некритюка. Фото

В Ривненской области в понедельник, 24 марта, провели в последний путь защитника Украины и отца троих детей Александра Некритюка, который погиб, защищая родную землю от российских оккупационных войск. Он воевал на самых горячих направлениях на фронте.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Варасского городского совета. В Вараше из-за прощанию с воином был объявлен День траура.

Александр Некритюк родился в Вараше, учился в Нововолынском электромеханическом техникуме на электрика.

Он подписал контракт с Вооруженными силами Украины еще до начала полномасштабного вторжения России – в апреле 2021 года. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде им. Короля Даниила. Александр участвовал в боях в Донецком, Луганском, Херсонском направлениях. Защищал Бахмут, Золотое, Пески.

Отмечается, что за время службы боец проявил себя мужественным и отважным воином и получил медаль "За оборону города Бахмут" и почетный нагрудный знак "Крест храбрых".

Простились с защитником Украины в Свято-Софиевском храме, похоронили воина на Аллее Героев кладбища в поселке Старая Рафаловка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах простились с Александром Гусаченко – героем, отдавшим свою жизнь за независимость Украины. Александр был награжден медалью "За оборону Украины" и отличием президента Украины.

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