'Защищал суверенитет и независимость Украины': в Черкассах простились с пулеметчиком, скончавшимся после тяжелого ранения. Фото

В Черкассах попрощались с Александром Гусаченко – героем, отдавшим свою жизнь за независимость Украины. Александр был награжден медалью "За оборону Украины" и отличием президента Украины.

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Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Александр Александрович родился в Черкассах, учился в средней школе №21, а затем получал профессиональное образование в училище №15.

После учебы работал на Черкасском заводе автохимии "ТЭМП" и в ТРЦ Depot Centеr. Однако он не остался в стороне от воинского долга, пройдя службу пулеметчиком.

Александр верно выполнял свой долг на Луганском направлении, где получил тяжелое ранение, что привело к инвалидности. После лечения и реабилитации он продолжал оставаться верным своей присяге и служить Родине.

За мужество и преданность Александр был награжден медалью "За оборону Украины" и отличием президента Украины.

Сердце героя остановилось 20 марта 2025 года.

"Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким Александра Гусаченко", – отметил Бондаренко.

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