Год считался пропавшим без вести: подтвердилась гибель на фронте 23-летнего защитника из Львова. Фото
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб молодой воин Тарас Кожан из Львова. Боец Третьей отдельной штурмовой бригады год считался пропавшим без вести.
Теперь защитнику навеки осталось 23 года. О потере известили во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.
Тарас Кожан родился в 2001 году. Учился в лицее "Просвита" Львовского городского совета, позже – в Правом колледже ЛНУ и во Львовском торгово-экономическом институте.
С началом полномасштабного российского вторжения парень добровольцем вступил в ТрО "Азов" Киев, а после переформатирования полка перешел в ряды Третьей отдельной штурмовой бригады.
В 2023-м защитник был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" – за отвагу и мужество, проявленные в боях на Бахмутском направлении фронта.
Год судьба Тараса оставалась неизвестной. К сожалению, ныне подтвердилась гибель воина: свой последний бой на передовой он принял 15 марта 2024 года.
"Академическое сообщество ЛНУ им. Ивана Франко глубоко грустит в связи с непоправимой потерей и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего Героя. Вечная память и слава Герою Украины!" – отметили в вузе.
Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта в боях на востоке погиб выпускной редактор сайта TSN.ua и воин Дмитрий Бендиков. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.
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