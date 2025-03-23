Год считался пропавшим без вести: подтвердилась гибель на фронте 23-летнего защитника из Львова. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб молодой воин Тарас Кожан из Львова. Боец Третьей отдельной штурмовой бригады год считался пропавшим без вести.

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Теперь защитнику навеки осталось 23 года. О потере известили во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Тарас Кожан родился в 2001 году. Учился в лицее "Просвита" Львовского городского совета, позже – в Правом колледже ЛНУ и во Львовском торгово-экономическом институте.

С началом полномасштабного российского вторжения парень добровольцем вступил в ТрО "Азов" Киев, а после переформатирования полка перешел в ряды Третьей отдельной штурмовой бригады.

В 2023-м защитник был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" – за отвагу и мужество, проявленные в боях на Бахмутском направлении фронта.

Год судьба Тараса оставалась неизвестной. К сожалению, ныне подтвердилась гибель воина: свой последний бой на передовой он принял 15 марта 2024 года.

"Академическое сообщество ЛНУ им. Ивана Франко глубоко грустит в связи с непоправимой потерей и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего Героя. Вечная память и слава Герою Украины!" – отметили в вузе.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта в боях на востоке погиб выпускной редактор сайта TSN.ua и воин Дмитрий Бендиков. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

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