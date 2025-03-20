Отвоевывал землю, на которой родился: на фронте погиб бывший журналист Дмитрий Бендиков. Фото

18 марта Украина потеряла еще одного Героя – на фронте погиб Дмитрий Бендиков, выпускной редактор сайта TSN.ua и воин Третьей отдельной штурмовой бригады. Он отдал свою жизнь, сражаясь за землю, на которой родился.

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Об этом сообщила пресс-служба 1+1 media. Дмитрий присоединился к команде 1+1 media в июне 2023 года, а уже в июле 2024 решил стать в ряды Сил безопасности и обороны.

Его служба была нелегкой, но он всегда оставался оптимистом. Даже с передовой он находил время взбодрить коллег, рассказывать истории и шутить.

Светлана Панюшкина, руководитель TSN.ua, отметила, что Дмитрий Бендиков родом с Востока Украины, там он и погиб.

"Он отвоевывал кусок земли, где сам родился, и за эту землю отдал свою жизнь. Он наш друг, наш коллега, наш защитник. Во все времена он всегда с улыбкой, всегда умел пошутить и найти слова, которые заставляли всех улыбаться и видеть позитив. Мы все ждали его возвращения с фронта, а он шутил: "Ну, Трамп же обещал закончить войну за 24 часа, так еще подождите". Дима – это человек света, человек позитива, человек, который никогда никого не оставит", – отметила она.

Журналистика была его страстью. Дмитрий работал в вечернюю смену, но часто оставался и ночью, чтобы быть уверенным, что все важные новости опубликованы. Так же самоотверженно он воевал на фронте, бок о бок с собратьями.

"Я всегда на него полагалась, убеждена, что и собратья тоже. Мы должны помнить всех, кто отдал свою жизнь за нас. А также не забывать тех, чьи родные утратили смысл жизни. Так сложилось, что у Димы нет здесь родственников, а пожилая мама – одна. Мы должны вместо единственного сына заботиться теперь о ней. Вечная память моему очень родному и близкому Диме", – подытожила Светлана.

У Дмитрия осталась пожилая мама, Анна Семеновна. О месте и времени прощания с Дмитрием сообщат позже.

Напомним, защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало сражаться 12 марта 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Киевской области, солдат Виталий Загородний. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 ноября 2023 года.

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