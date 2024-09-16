Без отца остался маленький сын: на войне погиб музыкант из Черновцов, который со своим подразделением освободил село на Харьковщине. Фото
На войне против российских захватчиков погиб общественный деятель и музыкант Филипп "Фил" Стахов из Черновцов. Он служил в буковинском подразделении "Альбин", входящем в 12-ю бригаду спецназначения "Азов".
Без отца остался маленький сын. О потере известили Черновицкий областной совет, а также друзья и знакомые Героя.
Буковинец Филипп Стахов в свое время окончил философско-теологический факультет (ныне кафедра философии и культурологии) Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по специальности "Культурология".
Он выступал с известной в городе музыкальной группой RUTA, был также автором проекта устройства милитари-площадки в парке им. Ю. Федьковича.
С первых дней полномасштабной войны мужчина добровольцем встал на защиту страны. Сперва участвовал в боях на Киевщине, затем под Изюмом, а также воевал в самых горячих точках Донбасса.
"Фил" входил в буковинское подразделение "Альбин". Во время Харьковского контрнаступления осенью 2022-го вместе с побратимами он освободил село Большая Камышеваха в Изюмском районе.
О деталях гибели защитника в громаде пока не сообщили. Информацию о церемонии прощания пообещали предоставить позже.
"На щите… Вечная память и слава защитнику. Искренние соболезнования родным", – отметили в облсовете.
У Филиппа Стахова остались маленький сын и жена. Знакомые призывают небезразличных поддержать семью воина материально.
Как сообщал OBOZ.UA, в результате тяжелых ранений скончался командир танковой роты Максим Костюк из Черновицкой области. Защитник меньше месяца не дожил до своего 32-летия.
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