Отдал жизнь за Украину: в результате тяжелых ранений скончался командир танковой роты с Буковины. Фото

В результате тяжелых ранений 9 сентября скончался командир танковой роты Максим Костюк из Черновицкой области. Он меньше месяца не дожил до своего 32-летия.

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Трагическое известие сообщили в Глыбокской территориальной громаде. Земляки Героя говорят: он до последнего вздоха защищал родную землю от русских захватчиков.

"С глубокой болью сообщаем, что 09 сентября 2024 года из-за тяжелых ранений перестало биться сердце нашего земляка, старшего лейтенанта ВЧ А1619 – Максима Петровича Костюка. Командир танковой роты танкового батальона Максим Петрович Костюк, житель села Новый Волчинец, до последнего вздоха бесстрашно и самоотверженно боролся с российскими оккупантами за родную землю", – говорится в сообщении.

27 сентября защитник должен был встречать свое 32-летие, однако ему теперь навсегда останется 31.

В Глыбокском поселковом совете от имени всех жителей громады выразили соболезнования родным и близким воина.

"В скорби и молитве чтим память верного сына Украины. О времени и месте прощания с Героем сообщим дополнительно. Вечная память, низкий поклон и искренняя благодарность воину света – Максиму Петровичу Костюку", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб 36-летний воин из Энергодара. Василий Дерновый полег вблизи села Черкасское Поречное Суджанского района. До войны Василий работал звукорежиссером Дворца культуры "Современник" в Энергодаре. Когда же враг оккупировал его родной город – стал в ряды украинского войска, чтобы освободить малую родину от российских оккупантов.