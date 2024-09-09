"Мечтал вернуться домой с Победой": в боях на Курщине погиб 36-летний воин из Энергодара. Фото

На войне против страны-агрессора РФ 30 августа 2024 года погиб украинский военнослужащий Василий Дерновой. Герой пал вблизи села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области России.

Видео дня

Украинец был родом из Энергодара на Запорожье, ныне оккупированного противником. Трагедию подтвердил в Telegram энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

Воину навеки 36 лет. "Многие энергодарцы знают и помнят парня, который работал звукорежиссером Городского дворца "Сучасник". У него были планы на будущее, мечтал вернуться домой с Победой, в свободный украинский Энергодар. Умный, жизнерадостный, выдержанный и немногословный коллега и друг – таким останется Василий в памяти каждого, кто знал его лично", – рассказал Орлов.

Он передал семье, друзьям и всем близким нашего защитника свои соболезнования.

"Вечная слава и память", – написал мэр Энергодара.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее на Луганщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Максим "Викинг" Тимчина. Жизнь мужественного защитника из 3 ОШБр оборвалась 28 августа.

– В результате российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве 3 сентября 2024 года погиб украинский военнослужащий Олег Оськин. Он жил в Умани Черкасской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!