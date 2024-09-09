"Жгучая боль потери": в результате удара РФ по Полтаве погиб военный с Черкасщины. Фото

В результате российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве 3 сентября 2024 года погиб украинский военнослужащий Олег Оськин. Он жил в Умани Черкасской области.

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Уманский горсовет подтвердил трагедию. На Facebook-странице пресс-служба сообщила, что нашего защитника похоронят 10 сентября в его родном городе.

"И снова жгучая боль потери в нашей громаде. Воин-защитник, житель Умани Оськин Олег Валерьевич погиб в результате вражеского удара в городе Полтава", – написали представители местной власти.

Во вторник, 10 сентября, состоится прощание с украинцем:

– 10:00, Умань, ул. Гетманская, 14а;

– 11:00, Умань, Свято-Троицкая Церковь ПЦУ;

– 11:50, общегородское чествование воина, "живой коридор" от Обелиска славы.

Местом упокоения военнослужащего станет Аллея Героев (Софиевская Слободка).

Мэр Умани Ирина Плетнева призвала присоединится к прощанию с воином, защищавшим нашу свободу и независимость. "Вечная память Герою!" – написала она.

Напомним: страна-агрессор ударила по Институту связи в Полтаве баллистическими ракетами. Обстрел унес жизни 58 человек, сотни – пострадали. Поисково-спасательные работы на месте трагедии завершили двое суток спустя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 сентября из-за атаки РФ по Полтаве погиб украинский военнослужащий из Бучи Киевской области Александр Бессмертный. Его похороны состоялись 9 сентября.

– Также в результате ранений, полученных в Институте связи, погиб Денис Терновский из Кировоградской области. 36-летний воин скончался в больнице 5 сентября.

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