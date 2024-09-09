Без отца осталась дочь: в результате удара РФ по Полтаве умер 36-летний защитник из Кировоградщины. Фото
В результате ракетного удара РФ по Институту связи в Полтаве 3 сентября оборвалась жизнь военного из Кировоградщины Дениса Терновского. Он скончался в больнице 5 сентября.
О тяжелой потере сообщили в Facebook Светловодского городского территориального общества. 36-летний защитник проходил обучение, после чего должен был отправиться на Донецкое направление фронта.
Местные власти сообщили, что Терновский с самого начала полномасштабного вторжения занимался волонтерской деятельностью: возил продукты питания в г. Буча на Киевщине, помогал разбирать завалы. Родные вспоминают, что он со всеми мог найти общий язык и всегда выход из любой ситуации.
"С самого начала войны Денис не мог стоять в стороне, несмотря на "белый билет" с диагнозом – порок сердца, он постоянно пытался встать на защиту родной земли. Хотя в военкомате защитнику 4 раза отказывали, мобилизовался Денис в ряды ВСУ 13 июня 2024 года", – отметили в громаде.
Защитник проходил подготовку в Черниговской области, после чего служил в Сумской области в должности связного.
"После был направлен на обучение в г. Полтава. В Полтаве защитник должен был закончить обучение и ехать в Донецкую область сдерживать вражеское нашествие", – говорится в сообщении.
При ударе по Институту связи Денис получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, мужчина перенес 4 операции, но 5-я стала последней. 5 сентября 2024 года его сердце остановилось.
У Героя остались жена, одиннадцатилетняя дочь и две сестры, которых он очень любил.
"В этот горький миг разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби. Пусть душа погибшего Героя Украины обретет вечный покой", – отметили в общине.
Напомним, 3 сентября оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. В ведомстве сообщили, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
5 сентября на месте российского ракетного удара завершились поисково-спасательные работы. Сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов тело 55-й жертвы.
8 сентября в полтавской больнице умер 56 человек, которого, к сожалению, не удалось спасти медикам. Впоследствии начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что количество погибших увеличилось уже до 58 человек.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Также в результате удара по Полтаве 3 сентября погиб украинский военнослужащий из Бучи в Киевской области Александр Бессмертный. В понедельник, 9 сентября, с ним попрощаются в родном городе.
– Президент Владимир Зеленский сообщил, что в больницах до сих пор остаются на стационарном лечении в медучреждениях 220 человек, пострадавших в результате ракетного удара по Институту связи в Полтаве. Среди пациентов ранены в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
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