В Полтаве в больнице скончалась еще одна жертва ракетного удара по Институту связи

В полтавской больнице скончался еще один человек, пострадавший во время российского ракетного удара по Институту связи 3 сентября 2024 года. По официальным данным, число погибших от этого удара выросло до 56 человек.

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Об этом 8 сентября сообщила исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова. Кроме того, в результате атаки ранены 328 человек.

"В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве 5 сентября на месте российского ракетного удара завершились поисково-спасательные работы. 5 сентября сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы.

Напомним, 3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказалось одно из учебных заведений города. Есть много погибших и пострадавших.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи, информировал ранее президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям жертв атаки РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден осудил российскую ракетную атаку по Полтаве. Он назвал это нападение трагическим напоминанием о постоянных попытках диктатора Владимира Путина сломить свободу украинского народа и заверил, что Россия не победит в этой войне.

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