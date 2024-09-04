'Россия не победит в этой войне': Байден отреагировал на удар оккупантов по Институту в Полтаве

Президент США Джо Байден осудил российскую ракетную атаку по Полтаве, состоявшуюся 3 сентября. Он назвал это нападение трагическим напоминанием о постоянных попытках диктатора Владимира Путина сломить свободу свободного народа и заверил, что Россия не победит в этой войне.

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Соответствующее заявление лидера Белого дома опубликовано на официальном сайте резиденции. Он отметил, что уже два с половиной года народ Украины стоит твердо.

"И Соединенные Штаты будут продолжать стоять вместе с ним – в частности, предоставляя системы противовоздушной обороны и возможности, необходимые для защиты их страны", – заявил Байден.

Он подчеркнул: "Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день, и каждый день США поддерживают его".

Напомним, в результате ракетного удара российских оккупационных войск по Полтаве 3 сентября 2024 года погибли 53 человека. Пострадали – 271, спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов.

Работы до сих пор продолжаются. Спасательные службы продолжают работать с учетом составляющей безопасности. В результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 сентября оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. В Минобороны сообщили, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застав людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

– В Пентагоне заявили, что пока не изменили свою политику по предоставлению Украине возможностей, а также дополнительного разрешения на применение американского оружия по целям в глубине территории России. На позицию Вашингтона не повлиял удар россиян по Полтаве 3 сентября, унесший жизни более 50 человек.

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