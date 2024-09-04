В Полтаве количество погибших в результате атаки РФ возросло до 52 человек: под завалами еще могут быть 13 человек

В результате ракетного удара российских оккупационных войск по Полтаве 3 сентября 2024 года число погибших возросло до 52 человек. Еще около 300 человек получили ранения.

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Под завалами здания Института связи, куда попали оккупанты, до сих пор могут оставаться люди. Об этом утром 4 сентября сообщила спикер спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко в комментарии Суспільному.

По словам спикера, число погибших возросло до 52 человек, из которых 22 были извлечены из-под завалов. Ранены 271 человек.

По предварительным данным, под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут оставаться до 13 человек. В настоящее время с места обстрела вывезено 800 тонн строительного мусора.

Также известно о повреждении трех многоквартирных и пяти частных домов, а также офисного помещения.

Напомним, что по состоянию на 21:00 3 сентября сообщалось о 271 пострадавшем и 51 жертве российского ракетного удара в Полтаве. Спасательные работы в Институте связи продолжаются, всем оказывалась необходимая помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказалось одно из учебных заведений города. Есть много погибших и пострадавших.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи, информировал ранее Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям жертв атаки РФ.

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