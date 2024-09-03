"Спасательные работы продолжаются, под завалами есть люди": Зеленский прокомментировал удар РФ по Институту связи в Полтаве. Видео

В Полтаве после российского ракетного удара по состоянию на 21:00 3 сентября известно о 271 потерпевшем и 51 жертве. Спасательные работы в Институте связи продолжались, всем предоставлялась необходимая помощь.

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Трагедию в вечернем обращении к гражданам прокомментировал глава государства Владимир Зеленский. Соответствующее видео во вторник, 3 сентября, распространил YouTube-канал Офиса президента.

"Прежде всего, о трагедии в Полтаве... Правоохранительные органы и Министерство обороны Украины выясняют все обстоятельства трагедии. Этот удар россияне нанесли двумя баллистическими ракетами. Сигнал воздушной тревоги был. Все остальное – каждую деталь – должны установить и проверить в ходе расследования", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех спасателей и медиков, граждан, которые присоединились к помощи полтавчанам и сдавали кровь.

На 21:00 вторника было известно о людях под завалами. "Делается все, чтобы спасти больше жизней", – сказал президент.

3 сентября он провел очередное заседание Ставки. Обсуждалась противовоздушная оборона, защита наших городов и громад. Определены шаги для большей эффективности применения систем, которые у нас уже есть.

"Мы работаем и над тем, чтобы получить для Украины дополнительную защиту. Очень рассчитываем на Patriot, который готовится передать Румыния. Благодарен буду за этот шаг помощи от Румынии. Это то, что действительно поддержит наших людей, нашу страну, весь наш регион", – подчеркнул президент.

Киев продолжает работу, чтобы получить разрешение на дальнобойные удары западным оружием по РФ. Такие атаки могли бы уничтожить еще до старта значительную часть российской баллистики.

"Это один из ключевых вопросов этой войны вообще. Вопросы нашей дальнобойности и соответствующих разрешений от партнеров, дальнобойных снарядов и ракет, которые мы могли бы использовать. Российские удары будут невозможны, если для нас будет возможно уничтожать пусковые установки оккупанта там, где они есть, и российские военные аэродромы и логистику. Дать Украине такие разрешения и такое оружие – это сделать точно самый большой шаг к реальному, справедливому завершению этой войны", – указал Зеленский.

Продолжительный доклад о передовой подготовил главком ВСУ Александр Сырский.

"Покровское направление – есть решение, чтобы укрепить позиции. Активные действия на Курщине продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства", – заявил глава государства.

"И еще одно. Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны – всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе", – сказал президент и добавил, что "сейчас время дать новые силы правительственным институциям" страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказалось одно из учебных заведений города. Есть много погибших и пострадавших.

– Было частично разрушено одно из зданий Института связи, информировал ранее Владимир Зеленский. Он высказал соболезнования семьям жертв атаки РФ.

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