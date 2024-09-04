В Пентагоне сказали, приблизил ли ракетный удар по Полтаве к разрешению бить западным оружием вглубь территории РФ

Соединенные Штаты Америки на данный момент не изменили свою политику касательно предоставления Украине возможностей, а также дополнительного разрешения на применение американского оружия по целям в глубине территории России. На позицию Вашингтона не повлиял удар россиян по Полтаве 3 сентября, который унес жизни более 50 человек.

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Об этом на брифинге заявил спикер министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ".

"Касательно нашей политики относительно ударов (по целям в России – Ред.) на дальние расстояния, у меня пока нет никаких объявлений относительно каких-либо изменений в нашей политике", – сказал чиновник.

Так представитель Пентагона ответил на вопрос, не приблизил ли последний ракетный удар РФ по Полтаве американское руководство к тому, чтобы обеспечить Украину возможностями для поражения целей в глубине страны-агрессора.

В то же время Райдер заверил, что США и дальше будут продолжать вместе с международными союзниками и партнерами обеспечивать Украину средствами ПВО.

Напомним, что после ракетного удара по Полтаве в Белом доме пообещали Украине усиление противовоздушной обороны. По словам советника Белого дома Джона Кирби, в ближайшие недели США направят больше военной помощи Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. Вследствие атаки по меньшей мере 51 человек погиб, еще 271 – ранен.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября обратился к международным партнерам с просьбой ускорить поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и взять на себя новые обязательства. Он призвал их активизироваться, чтобы не допустить новых трагедий.

– Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работу, чтобы получить разрешение на дальнобойные удары западным оружием по РФ. Такие атаки могли бы уничтожить еще до старта значительную часть российской баллистики.

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