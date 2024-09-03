"Снабжение систем ПВО в Украину должно быть ускорено": Кулеба призвал партнеров не допустить повторения трагедии в Полтаве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября обратился к международным партнерам с просьбой ускорить поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и взять на себя новые обязательства. Он призвал их активизироваться, чтобы не допустить новых трагедий.

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Об этом министр сказал в интервью CNN. Кулеба отметил, что количество погибших от российского удара в Полтаве "к сожалению растет".

"Это еще одна причина, почему поставки систем ПВО в Украину должны быть ускорены", - подчеркнул глава МИД.

Дипломат отметил, что баллистические ракеты очень сложно перехватить.

"А в Полтаву, учитывая ее географическое положение, они долетают очень быстро", – пояснил министр.

Единственный способ перехватить баллистику врага – это современные системы, такие как Patriot и SAMP-T, потому что только они способны на это, подчеркнул глава МИД.

"Я не знаю, сколько еще предстоит таких трагедий, чтобы все обещания партнеров были выполнены и были взяты новые обязательства", – добавил Кулеба.

Напомним, что 3 сентября, российские кафиры ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. В результате атаки не менее 51 человек погиб, еще 271 – ранен. Однако это могут быть не окончательные цифры, ведь спасатели продолжают разбор завалов, под которыми до сих пор находятся люди.

Как сообщал OBOZ.UA, после ракетного удара по Полтаве в Белом доме пообещали Украине усиление противовоздушной обороны. По словам советника Белого дома Джона Кирби, в ближайшие недели США направят больше военной помощи Киеву.