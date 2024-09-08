Без отца осталась 5-летняя дочь: во время ракетного обстрела в Полтаве погиб военный из Бучи

Во время российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве 3 сентября погиб украинский военнослужащий из Бучи в Киевской области Александр Бессмертный. В понедельник, 9 сентября, с ним попрощаются в родном городе.

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Об этом сообщил местный Telegram-канал Bucha Live. Там отметили, что 30-летний мужчина подписал контракт и находился в Полтаве на военных учениях. Во время российской атаки он получил смертельные ранения и скончался через два дня в больнице.

У Александра осталась 5-летняя дочь Мария.

"Выражаем искренние соболезнования в этой утрате жене Руслане, родным и близким Героя. Вечная память и уважение!" – говорится в сообщении.

С военным попрощаются 9 сентября в 11:00 возле его дома по улице Леха Качиньского, 4. В 12:00 состоится чин похорон на Аллее Героев по улице Памяти, 1.

Напомним, 5 сентября в Полтаве завершили поисково-спасательные работы на месте ракетной атаки 3 сентября. Число жертв возросло до 55 человек. Еще 328 человек получили ранения в результате теракта в учебном заведении в Полтаве.

Утром 8 сентября исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова сообщила о 56 жертве, которую, к сожалению, не удалось спасти медикам. Впоследствии начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что количество погибших по состоянию на 12:50 увеличилось уже до 58 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по учебному центру в Полтаве, который Россия нанесла 3 сентября, был просчитан. Ракета летела до цели около трех минут. Многие пострадали из-за того, что не успели добежать до укрытия.

– Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября обратился к международным партнерам с просьбой ускорить поставки Украине дополнительных систем ПВО и взять на себя новые обязательства. Он призвал их активизироваться, чтобы не допустить новых трагедий.

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