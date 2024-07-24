Без отца остался пятилетний сын: в Херсоне попрощались с погибшим на войне защитником. Фото

В Херсоне провели в последний путь погибшего военнослужащего ВСУ Никиту Коваля. Жизнь воина оборвалась 11 июля 2024 г. в ходе боевых действий на Донецком направлении.

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Прощание с воином прошло в одном из местных храмов. Об этом сообщает Суспільне Херсон.

Никита Коваль был призван в ряды ВСУ в 2024 году. Сначала он служил в Харькове, а затем был переведен на Донецкое направление, рассказывает его гражданская жена Олеся Малашенко. В последний раз они общались перед боевым выходом защитника.

"Никита сказал, как вернусь, сразу напишу. И еще сказал, пока малого не увижу — не умру. Он всегда помогал людям, занимался разными работами. А учился на повара-кондитера. Не военный был, а просто мирный и добрый человек", – говорит она.

Защитнику было 30 лет, он имел сына и был отличным хозяином. У защитника было много планов на будущее, которые он мечтал реализовать, но оккупанты навсегда оборвали его жизнь.

"Никита был такой хороший хозяин, он старался все для дома делать, чтобы обеспечить ребенка и семью. Планы были у него большие, и то надо было, и то. У него была жизнь, к которой стремился", – говорит родственница погибшего военнослужащего Мария.

Напомним, на фронте погиб военный из Мотыжина Киевской области Александр Петрина. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений умер военный из Киевской области Юрий Тихомиров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля.

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