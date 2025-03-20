Без отца остался сын: в боях на Торецком направлении погиб полицейский бригады 'Лють' с Ривненщины. Фото

Защищая Украину, погиб 39-летний старший сержант полиции Олег Невада из Ривненской области. Жизнь воина объединенной штурмовой бригады "Лють" оборвалась в феврале во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.

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Спустя месяц полицейский вернулся на родную Дубенщину навсегда. О потере сообщили в полиции Ривненщины.

Невада Олег Владимирович, 30.11.1985г. н., был родом из поселка Млинов Дубенского района. Он 15 лет прослужил в Вооруженных силах Украины, последние из которых – в зоне АТО.

В 2019-м мужчина решил стать полицейским. А во время полномасштабной войны одним из первых в 2023 году вступил в ряды штурмового полка "Сафари" ОШБр "Лють".

Воин выполнял боевые задания на передовой в Донецкой области. В результате обстрела 22 февраля на Торецком направлении он получил тяжелые осколочные ранения и взрывную травму, которые оказались несовместимы с жизнью.

"Коллеги будут помнить его как доброго, порядочного, искреннего человека. Упорным и ответственным работником… Осиротел 15-летний сын Олега. Без любящего сына остались родители. Без добросовестного и верного коллеги – семья полицейских. Вечная слава и уважение погибшему Герою", – отметили в полиции.

20 марта траурный кортеж с телом погибшего воина встречали жители Млынова, живым коридором проведя его в последний земной путь. Похоронили Героя на муравицком кладбище.

"Искренние соболезнования семье, побратимам, друзьям, знакомым погибшего Героя. Разделяем ваше горе и скучаем вместе с вами в этот скорбный час… Вечная память Герою!" – отметили в Млиновском поселковом совете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области в результате удара вражеского дрона погиб 48-летний капитан полиции Сергей Русинов. Полицейский защищал страну на передовой в составе стрелкового батальона НПУ.

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