Предан и отважен: на войне погиб капитан полиции из Донетчины Сергей Русинов. Фото

В боях за Украину с российским оккупационным войском на фронте погиб капитан полиции Сергей Русинов. Полицейский защищал страну на передовой в составе стрелкового батальона Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

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Об этом сообщили на сайте ГУНП в воскресенье, 16 февраля. 48-летний Русинов был родом из временно оккупированного города Макеевка Донецкой области.

Более всего он стремился освободить от оккупанта родную землю, отметила пресс-служба полиции. Жизнь полицейского оборвалась в результате удара вражеского дрона.

"С самого начала войны Сергей оставался верным присяге и украинскому народу. Он переехал в Дружковку, где работал в должности дознавателя. К боевому подразделению полицейского привела жажда справедливости. Преданный, отважный, человек действия и яростный защитник – таким его запомнят коллеги и побратимы", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что у Сергея Русинова осталась любящая семья.

"Полиция Донетчины в трауре из-за непоправимой потери. Глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с Россией погиб доброволец из Грузии Леван Паркая. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

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