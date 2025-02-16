Грузинский доброволец Леван Паркая погиб на войне в Украине Фото

Украина продолжает терять своих защитников. В субботу, 15 февраля, стало известно о том, что на войне с Россией погиб доброволец из Грузии Леван Паркая.

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Первым эту печальную новость сообщил один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе. Позже информацию также подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

"В Украине погиб наш друг, самый крутой человек Леван Паркая", – написал Джапаридзе в социальных сетях.

Справка

По неофициальным данным, с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 г. в боях против России погибли 66 граждан Грузии.

В прошлом месяце стало известно о том, что, защищая Украину, погиб Каха Тилидзе – грузинский доброволец, боровшийся против страны-агрессора России. Он 10 лет проживал в Соединенных Штатах и имел свой бизнес, семью, но все равно приехал в Украину, чтобы помочь.

12 февраля стало известно о том, что на войне в Украине погиб первый доброволец из Швейцарии. Посольство страны в Киеве было информировано о его смерти в начале этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских захватчиков погиб 18-летний британский доброволец Джеймс Уилтон. Его жизнь оборвалась в деревне Терны в результате атаки российского беспилотника.

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