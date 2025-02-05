Отдал самое ценное, что у него было: на войне за Украину погиб 18-летний доброволец из Британии. Фото

На войне против российских захватчиков погиб 18-летний британский доброволец Джеймс Уилтон. Его жизнь оборвалась в селе Терны вследствие атаки российского беспилотника.

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Это была первая и последняя боевая задача Джеймса, он стал самым молодым британцем, который погиб, защищая Украину. Об этом пишет The Sun. По словам друга воина, у него "не было шансов" выжить.

23 июля прошлого года Уилтон передвигался по полю с группой иностранных добровольцев, доставлявших грузы на линию фронта, когда его заметили и начали преследовать три БПЛА россиян. Один из дронов догнал парня, когда он был всего в 30 метрах от укрытия.

"Я вытащил своего друга Джеймса с поля боя. Трудно не испытывать эмоций по этому поводу, но, увидев это, мне захотелось еще больше стараться помогать другим. Он был самым младшим в нашей группе, и, полагаю, я стал относиться к нему как к младшему брату", – сказал американский боец-доброволец Джейсон.

Уилтон приехал в Украину в конце апреля 2024 года – через несколько месяцев после окончания колледжа. Он присоединился к Интернациональному легиону и прошел базовую программу подготовки, которая длилась около четырех недель.

"Я никогда не переживу этого. Я не хотел, чтобы он ехал, но он был настроен на это. Он хотел помочь Украине", – сказал отец воина Грэм.

Ни он, ни мать Джеймса, ни его старшие сестры не хотели, чтобы самый молодой член семьи ушел на войну, но они не смогли убедить его не ехать в Украину, пишет BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал честь Джеймсу и поблагодарил его родителей за то, что они воспитали такого человека.

"Ваш мальчик отдал свою жизнь, самое ценное, что у него было. Это большое горе, и я хочу, чтобы вы знали, что мы очень это ценим. Он точно в наших сердцах, героический человек", – сказал гарант в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб доброволец из Австрии Рихард С. Его жизнь тоже оборвалась в результате атаки российского беспилотника.

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