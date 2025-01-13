Отдал жизнь за Украину: на войне с российскими оккупантами погиб грузинский боец Каха Тилидзе. Фото

Защищая Украину, погиб Каха Тилидзе – грузинский доброволец, который боролся против страны-агрессора России. Он 10 лет проживал в Соединенных Штатах и имел свой бизнес, семью, но все равно приехал в Украину, чтобы помочь.

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О трагедии сообщили в соцсетях его знакомые, в частности, доброволец Вано Надирадзе и лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава. Позже представители МИД Грузии в комментарии "Радио Свобода" подтвердили смерть воина.

По информации Елены Иващенко, опубликованной в Facebook, Тилидзе вместе с побратимами получил ранение во время последнего боевого задания. Когда подъехал эвак, Тилидзе сначала убедился, что все другие воины сели в машину. Он не успел спастись – прилетел вражеский дрон.

"Человек, у которого постоянно можно было учиться человечности, доброте, самоуважению, честности, достоинству. Это был Воин, Рыцарь", – рассказала Иващенко.

Грузин воевал против российских оккупантов в самых горячих точках, всегда откликался на просьбу провести обучение боевой подготовке или тактической медицине.

8 июля 2024 года, когда РФ обстреляла Охматдет, он как раз по делам был в Киеве. Тилидзе собрал ребят и сразу поехал разбирать завалы детской больницы.

Экс-президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили сообщил, что воин пал на Запорожском направлении.

"Когда-то он был у меня в президентской охране, потом вслед за мной поехал в Америку, где у него в Нью-Йорке была отличная работа и высокая зарплата. Там он дополнительно окончил курсы рейнджеров и начал готовить украинских военных. Но в тылу отсиживаться не стал, оказался на передке, где погиб в бою", – написал Саакашвили.

У Тилидзе остались жена и дети.

Как писал OBOZ.UA, на фронте погиб 39-летний воин Сергей Романюк из Черновицкой области. Жизнь защитника, воевавшего за Украину и во время АТО на Донбассе, оборвалась в бою на Харьковщине.

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