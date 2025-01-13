Ему навсегда будет 39: в боях на Харьковщине погиб защитник с Буковины. Фото

На фронте погиб воин Сергей Романюк из Черновицкой области. Жизнь защитника, воевавшего за Украину и во время АТО на Донбассе, оборвалась в бою на Харьковщине.

Видео дня

Герою навеки осталось 39 лет. О потере сообщил Сокирянский городской совет.

Сергей Романюк родился и вырос в селе Михалково. Общее среднее образование получил в Михалковской общеобразовательной школе. В мирное время занимался строительными и ремонтными работами.

В родном крае о мужчине вспоминают как о светлом, ответственном, добродушном человеке. В свое время военнослужащий участвовал в Антитеррористической операции на востоке страны. В полномасштабной войне он защищал Украину почти три года.

Младший сержант Сергей Романюк погиб в боях на фронте в Харьковской области. У него остались жена и дочь, мама и брат.

"Выражаем искренние соболезнования всем родным, близким, друзьям, побратимам погибшего воина. Разделяем боль вашей потери, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в это тяжелое время. Вечная память и слава Герою, его подвиг будет жить в сердцах последующих поколений", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину тоже на Харьковщине погиб 48-летний воин Владимир Юзько из Черновицкой области. Защитник был командиром инженерно-саперного отделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!