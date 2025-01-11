Был верен Украине до последнего вздоха: на фронте погиб командир из Буковины

Украина продолжает терять своих Героев на войне с оккупантом. На этот раз умное известие пришло на Буковину. Погиб командир отделения Владимир Юзько из Анадола.

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Об этом сообщил Хотинский городской голова Андрей Дранчук. Он добавил, что военный был командиром инженерно-саперного отделения и погиб в Купянском районе Харьковской области 9 января 2025 года. Ему было 48 лет.

"С большой скорбью извещаю, что Хотинская община потеряла храброго Героя. Почти три чрезвычайно тяжелых года главный сержант Владимир Васильевич Юзько отважно защищал Украину. Имел несколько наград за свое мужество и самоотверженность, среди них – награду президента "За оборону Украины", – сообщил Дранчук. .

Чиновник также подчеркнул, что военный остался верен Украине и присяге до последнего вздоха.

"Не стало опытного бойца, умелого командира, а еще – любящего и заботливого мужа и отца. Ему было только 48 лет… Глубоко сочувствую жене, дочерям и всей семье погибшего Героя. Это очень большая потеря для его родных, друзей, всего Хотинского общества. Вечная слава Герою", – говорится в сообщении.

Мэр также добавил, что о дате и времени встречи Героя будет сообщено позже.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб боевой медик из Днепра. Александр Перерва работал фельдшером бригады интенсивной терапии и реанимации в Днепропетровском областном центре экстренной медицинской помощи и был одним из лучших специалистов.

В 2022 году Александр участвовал в эвакуации раненых из Мариуполя, в том числе из "Азовстали", на его счету десятки спасенных жизней.

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