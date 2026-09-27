ВСУ за неделю обезвредили более 10,5 тыс. оккупантов: Зеленский заявил о важных результатах

В рамках операции "Вивальди" украинские войска продолжают уничтожать живую силу противника на Лиманском направлении. Всего за неделю на всех участках активных действий на фронте было обезврежено 10 660 российских военных убитыми и ранеными.

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Каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Успехи ВСУ на фронте

По информации главы государства, наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах Покровского, Константиновского и Лиманского направления.

Также Зеленский рассказал, что выполняются задачи на Запорожье, в Харьковской и Сумской областях. За особые успехи по итогам прошедшей недели Зеленский отметил воинов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ Вооруженных Сил Украины.

"Спасибо всем за результаты, воины! Каждая такая неделя на фронте, которая становится нашей, украинской по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть большую наступательную активность против Украины. Определили с Главнокомандующим и наши дальнейшие активные шаги. Слава Украине", – заявил Зеленский.

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