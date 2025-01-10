'Никогда не проходил в стороне от чужого горя': на фронте погиб боевой медик из Днепра. Фото

Защищая Украину, погиб боевой медик Александр Перерва из Днепра. Мужчина работал фельдшером бригады интенсивной терапии и реанимации в Днепровском областном центре экстренной медицинской помощи и был одним из лучших специалистов.

Видео дня

В 2022 году Александр принимал участие в попытках эвакуации раненых из Мариуполя, в том числе из "Азовстали", на его счету – десятки спасенных жизней. О потере сообщили коллеги погибшего, медик Виктор Пальчинский и гендиректор областного центра катастроф Радий Шевченко.

В гражданской жизни Александр Перерва работал на Центральной подстанции Днепровской станции экстренной медицинской помощи Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Коллеги вспоминают его как одного из лучших специалистов.

"Был одним из лучших специалистов, чуткий, добрый, верный делу, профессиональный. На его счету не одна спасенная гражданская жизнь и жизни побратимов. Никогда не проходил мимо чужого горя. На его лице никогда не было грусти, он всегда улыбался и верил в счастливое будущее, при каждой встрече поддерживал и увеличивал веру и надежду на лучше! Военные говорили, что он спасал не только Героев, но и души родственников тех, кому Александр не дал погибнуть", – говорится в сообщении Виктора Пальчинского.

В частности, в 2022 году Александр Перерва был среди днепровских медиков, которые пытались эвакуировать раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя.

"Он был одним из тех, кто в составе пяти наших бригад неделю прожил среди орков под стенами Азовстали в 2022-м, пытаясь вывезти раненых в Днепр", – заметил Радий Шевченко.

Коллеги погибшего Героя не сообщили подробности о времени, месте и обстоятельствах гибели Александра. Но они призывали украинцев не забывать ни его, ни тысячи других украинских воинов, отдавших жизнь за свой народ и свою страну.

"Уважаемые медики, украинцы, не позволяйте себе забыть имя Героя, помните тех, кто отдал свою жизнь за нашу Украину. Заботьтесь и молитесь за тех, кто в строю, помогайте воинам, потому что от них зависит наше благополучие. Земной поклон, вечная память, навсегда в сердце. Теперь ты наш ангел-хранитель", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети появились данные об украинском воине, погибшем в рукопашном бою с оккупантом. Это произошло в районе села Трудовое в Волновахском районе Донбасса. От рук захватчика смерть принял украинский военнослужащий, боевой медик Дмитрий Масловский (позывной "Кобра"). Герой служил в 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!